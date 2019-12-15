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2019-12-15 تعليم #تبوك يتابع الانضباط المدرسي بالزيارات الميدانية بمشاركة المشرفين التربويين والمشرفات متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ابتداء من الغد، برامج إشرافية ميدانية بمشاركة المشرفين التربويين والمشرفات التربويات كافة عبر زيارات ميدانية لجميع المدارس لمتابعة الانضباط الدراسي ونواتج التعلم ولائحة التقويم المعدلة للمرحلة الابتدائية والمتوسطة خلال الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم توجيه المدارس باستمرار تطبيق تعزيز الانضباط المدرسي وانتظام الطلاب والطالبات. وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة إبراهيم بن حسين العُمري استمرار فعاليات اليوم الدراسي منذ بدايته حتى نهايته ومتابعة خطة الزيارات الإشرافية والتأكيد على المعلمين باستمرار التدريس والشرح والإيضاح وتعزيز الممارسات التدريبية وتطبيق قواعد تنظيم السلوك والمواظبة بحق المتغيب دون عذر مع إشعار ولي الأمر ، وتولي قائد وقائدة المدرسة الإشراف المباشر على رصد وتثبيت الغياب أولا بأول وتكريم من انتظم في الحضور والانصراف. شارك الخبر







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