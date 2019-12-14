شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أحد طرق خميس مشيط.. و«البلدية» توضح السبب والان نبدء بالتفاصيل

أكدت بلدية محافظة خميس مشيط، أنه يجري العمل على معالجة هبوط وانهيار جزئي للصبات الخرسانية الداعمة لامتداد طريق الأمير سلطان.

وقالت في بيان: "إشارة إلى ما تم تناقله وتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحدوث هبوط وانهيار جزئي للصبات الخرسانية الداعمة لامتداد طريق الأمير سلطان ، وبناء على ذلك فإن البلدية تود أن توضح أنه يجري العمل على معالجة هذه الملاحظة من قبل البلدية".

وتابعت: "بصفة عاجلة خلال هذا الأسبوع بإذن الله مع العلم بأنه سبق للبلدية معالجة الانهيار السابق بالموقع المجاور والذي حدث بسبب تنفيذ مشروع تمديد أنابيب المياه المحلاة من قبل المؤسسة العامة لتحلية المياه بطريقة سمحت لمياه الأمطار بالتسرب تحت الميول الخرساني مما أدى إلى هبوطه وتم مخاطبتهم بذلك أثناء المعالجة السابقة كما أنه يجري العمل على رفع تقرير مفصل لسمو أمير منطقة عسير عن المشروع وعن الشركة المتسببة في ذلك ومطالبتها بدفع تكاليف الإصلاحات المشار إليها".