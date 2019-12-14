3 صقور تتوج بلقب الأجمل في ختام مسابقة المزاين

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - واس

اختتمت اليوم السبت فعاليات مسابقة المزاين بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية، بعد أن شهد المهرجان إقامة الشوط الخامس والأخير لفئة حر قرناس، في ملهم شمال مدينة الرياض.

وفاز بالمركز الأول الصقار غانم مدعث نفل الدوسري، لصقره (صعب)، الذي حقق نسبة 89% في تقييم لجنة التحكيم، فيما حصد المركزين الثاني والثالث الصقا علي هادي علي الوبير العجمي، عبر صقريه (سلطان)، و(عساف)، اللذين حققا 78%، و71% على التوالي.

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وكان نادي الصقور السعودي قد حدد 7 معايير دقيقة لاختيار الفائزين بمسابقة المزاين، تضمَّنت الرأس والعاتق، النحر، الظهر، الساق والكف (الهجارة)، اللون، الوسرة والحجم، بواقع درجات قدرها 100 درجة لترشيح الصقر، يحرز الصقر الحاصل على أعلى درجة منها المركز الأول في فئته.

وخصص النادي ثلاثة ملايين ريال جوائز مالية للأشواط الخمسة، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في كل شوط على 300 ألف ريال، و200 ألف ريال للمركز الثاني، والثالث مئة ألف ريال، بإجمالي 600 ألف ريال لكل شوط.

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