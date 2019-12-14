شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني التطورات الإقليمية والدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض ولي العهد خلال اجتماعه اليوم (السبت) في الرياض، مع عمران خان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك.

حضر الاجتماع وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.

كما حضره من الجانب الباكستاني وكيل وزارة الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين.