شكرا لقرائتكم خبر عن شواغر بجامعة الملك فيصل لحملة الدكتوراه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الأحساء)

تفتح جامعة الملك فيصل بالأحساء، اعتبارا من (الأحد) وحتى الخميس القادم، باب التقديم الإلكتروني لوظائف أكاديمية شاغرة لحملة الدكتوراه، ترغب شغلها بمواطنين ومواطنات في كليات الجامعة في عدد من التخصصات.

وأوضح عميد شؤون أعضاء هيئة التدريس الدكتور محمد بن سعيد الزهراني أن الأولوية ستعطى للمميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم والجامعة، وفق الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب، وأن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان، وألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب، وأن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه) من جامعات معترف بها، وبمعدل تراكمي لا يقل عن جيد جداً، وضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

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ويشترط على المتقدم أن تكون جميع المؤهلات امتداداً للتخصص، وأن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة، وأن يكون حاصلاً على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب، وأن يكون حاصلاً على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وأشار الدكتور الزهراني إلى أنه بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان يشترط أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية، وأن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا، واجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

ودعت الجامعة كل من تتوفر لديه المؤهلات المطلوبة لتقديمها عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، ابتداءً من غدا الأحد 18/4/1441هـ الموافق 15/12/2019 وينتهي الساعة الثالثة عصر الخميس 22/4/1441هـ الموافق 19/12/2019، علمًا بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية.