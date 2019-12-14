فيصل بن فرحان يزور سفارة المملكة بالرباط

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) قام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق له بزيارة مقر سفارة المملكة العربية قام وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق له بزيارة مقر سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، وذلك في إطار زيارته للمملكة المغربية الشقيقة لحضور احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. وكان في استقبال وزير الخارجية سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري وأعضاء السفارة، وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.



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