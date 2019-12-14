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محمد بن مسعود - الدمام - عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فيما واصل ثنائي الفريق الكروي الأول عمر السومة، ومحمد خبراني، الركض حول المضمار، ضمن برنامجهما التأهيلي المعد لهما من الجهاز الطبي بالنادي.
وكان اللاعبان قد خضعا لعمليتين جراحيتين في أسفل البطن، في الخامس من هذا الشهر، في مدينة ميونيخ الألمانية.الأهلي ضمك دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 11:42 PM
عاود الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، بعد يوم راحة منحه الجهاز الفني للاعبين، استعدادًا لمواجهة ضمك، الخميس المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
فيما واصل ثنائي الفريق الكروي الأول عمر السومة، ومحمد خبراني، الركض حول المضمار، ضمن برنامجهما التأهيلي المعد لهما من الجهاز الطبي بالنادي.
وكان اللاعبان قد خضعا لعمليتين جراحيتين في أسفل البطن، في الخامس من هذا الشهر، في مدينة ميونيخ الألمانية.
، الأهلي يعاود تدريباته .. والسومة وخبراني يواصلان التأهيل ،
المصدر : الخليج 365
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