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ضبطت الفرق الميدانية بشرطة محافظة العرضيات ممثلة في شعبة البحث والتحري، موقعًا للتفحيم بأحد الأودية في المحافظة، حيث تم مصادرة أكثر من 200 كيس، ما يعادل خمسة أطنان من الفحم، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية ومندوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتم تسليمها لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي لـ"الخليج 365"، أنه في إطار الجهود تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية.
ودعا "الغامدي" المواطنين والمقيمين على مناطق المراعي والغابات بالمحافظة الإبلاغ عن أي مخالفات من المخالفين أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها ولاسيما التحطيب الجائر.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 11:42 PM
بمشاركة الدوريات الأمنية ومندوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظةشاهد .. مصادرة أكثر من 200 كيس فحم بأحد الأودية في العرضيات
ضبطت الفرق الميدانية بشرطة محافظة العرضيات ممثلة في شعبة البحث والتحري، موقعًا للتفحيم بأحد الأودية في المحافظة، حيث تم مصادرة أكثر من 200 كيس، ما يعادل خمسة أطنان من الفحم، وذلك بمشاركة الدوريات الأمنية ومندوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، وتم تسليمها لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي لـ"الخليج 365"، أنه في إطار الجهود تكثّف إدارة البيئة من الرقابة وتزيد من حملاتها التفتيشية.
ودعا "الغامدي" المواطنين والمقيمين على مناطق المراعي والغابات بالمحافظة الإبلاغ عن أي مخالفات من المخالفين أو تجاوزات تضر بالبيئة النباتية أو المساس بطبيعتها ولاسيما التحطيب الجائر.
، شاهد .. مصادرة أكثر من 200 كيس فحم بأحد الأودية في العرضيات ،
المصدر : الخليج 365
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