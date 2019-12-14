، شاهد .. وزير الخارجية في ضيافة السفارة السعودية في الرباط ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية ، والوفد المرافق له بزيارة لمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط ، بمناسبة زيارة سموه إلى المملكة المغربية الشقيقة لحضور احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.
وكان في استقبال سموه عبدالله بن سعد الغريري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية وأعضاء السفارة وقد ألقى سموه الكريم كلمة توجيهية بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.
كما أقام السفير مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق لسموه، بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وبعض أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.
وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 10:45 PM
على هامش احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء "التعاون الإسلامي" بالمغربشاهد .. وزير الخارجية في ضيافة السفارة السعودية في الرباط
قام الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير الخارجية ، والوفد المرافق له بزيارة لمقر سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط ، بمناسبة زيارة سموه إلى المملكة المغربية الشقيقة لحضور احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي.
وكان في استقبال سموه عبدالله بن سعد الغريري سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية وأعضاء السفارة وقد ألقى سموه الكريم كلمة توجيهية بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.
كما أقام السفير مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق لسموه، بحضور ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) وبعض أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.
، شاهد .. وزير الخارجية في ضيافة السفارة السعودية في الرباط ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. وزير الخارجية في ضيافة السفارة السعودية في الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.