- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهد الشوط الأول هدفًا وحيدًا للفيصلي في الدقيقة 43 بقدم اللاعب وليام الفيس بعد تلقيه عرضية حولها بقدمه في شباك فواز القرني. فيما غابت الفرص الحقيقية في هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 51 أدرك حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد برأسية أسكنها الشباك.
وعند الدقيقة 85 أضاف خالد الغامدي الهدف الثاني للفيصلي بعد تلقيه كرة أمام المرمى الخالي ليضع الكرة داخل شباك فواز القرني.
شهدت المباراة طردًا بالبطاقة الحمراء للاعب الاتحاد حمدان الشمراني إثر تدخله العنيف عند الدقيقة 73.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز الخامس ويبقى الاتحاد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز 13.
14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441 10:03 PM
في الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالفيصلي يصعد للخامس .. وبهدفين يزيد معاناة الاتحاد
تغلب فريق الفيصلي الأول لكرة القدم على مستضيفه فريق الاتحاد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ضمن الجولة 11 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهد الشوط الأول هدفًا وحيدًا للفيصلي في الدقيقة 43 بقدم اللاعب وليام الفيس بعد تلقيه عرضية حولها بقدمه في شباك فواز القرني. فيما غابت الفرص الحقيقية في هذا الشوط.
وفي الشوط الثاني وتحديدًا عند الدقيقة 51 أدرك حمدان الشمراني هدف التعادل للاتحاد برأسية أسكنها الشباك.
وعند الدقيقة 85 أضاف خالد الغامدي الهدف الثاني للفيصلي بعد تلقيه كرة أمام المرمى الخالي ليضع الكرة داخل شباك فواز القرني.
شهدت المباراة طردًا بالبطاقة الحمراء للاعب الاتحاد حمدان الشمراني إثر تدخله العنيف عند الدقيقة 73.
وبهذا الفوز يرتفع رصيد الفيصلي إلى 20 نقطة في المركز الخامس ويبقى الاتحاد على رصيده السابق 12 نقطة في المركز 13.
، الفيصلي يصعد للخامس .. وبهدفين يزيد معاناة الاتحاد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر الفيصلي يصعد للخامس .. وبهدفين يزيد معاناة الاتحاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.