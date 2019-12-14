شكرا لقرائتكم خبر عن بعد لقائه بالملك سلمان .. وزير خارجية قطر يستفز الإمارات ..و«قرقاش» يرد بشكل عنيف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علق الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم السبت، على تصريح وزير خارجية قطر الأخير حول المصالحة مع المملكة ودول الخليج.

وأوضح «قرقاش» في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن قطر تسعى لشق الصف بين دول المقاطعة.

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بعد لقائه بالملك سلمان .. وزير خارجية قطر يستفز الإمارات ..و«قرقاش» يرد بشكل عنيف

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وقال «التسريبات القطرية الأخيرة بشأن حلّ أزمة الدوحة مع السعودية الشقيقة دون الدول الثلاث تكرار لسعي الدوحة إلى شق الصف والتهرب من الإلتزامات».

وأضاف «الرياض تقود جبهة عريضة من أشقائها في هذا الملف والملفات الإقليمية الأخرى، والتزامها بالمطالب والحلفاء أساسي وصلب».

وأعلن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري، اليوم السبت، أن هناك تقدمًا طفيفًا تحقق في سبيل حل أزمة بلاده مع دول المقاطعة خلال قمة مجلس التعاون الخليجي.