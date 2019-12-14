شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ليلة الدخلة بساعات.. وفاة عروس في أحضان عريسها على سرير النوم .. والأخير يلحقها بلحظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة بني سويف المصرية حادث مؤسف، حيث توفي عروسان إثر استنشاقهما و4 آخرون، غاز منزلي، داخل شقتهما بمنزل أسرة الزوج، بقرية "قــاي" في إهناسيا، ونقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وفي التفاصيل، أن العروس توفيت ليلحقها عريسها بلحظات بعد ساعات من ليلة الدخلة.

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بعد ليلة الدخلة بساعات.. وفاة عروس في أحضان عريسها على سرير النوم .. والأخير يلحقها بلحظات

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وكان اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود بلاغ بإصابة 6 من عائلة واحدة بقرية قاي باختناق إثر إستنشاقهم غاز فى المنزل وتم نقلهم إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم، حيث توفي اثنان منهم مختنقين.



وتبين من خلال التحريات أن الحادث وقع داخل أحد منازل قرية "قاي" بمركز إهناسيا، نتيجة تسريب غاز منزلي، ونتج عنها وفاة عروسين هما: "محمد أ.م.س" 27 سنة، و"علا ر.ق" 18 سنة، وأصيب 4 آخرون من ذات الأسرة، هم: "فاطمة.س.ع" 60 سنة، "وليد.أ.م" 37 سنة، "أميرة.ج.د" 20 سنة، " نورا ع.م" 25 سنة، أثناء محاولتهم إنقاذ العروسين.



تم إيداع جثتي العروسين المتوفين، بمشرحة المستشفى التخصصي، وتم إسعاف المصابين الأربعة، وحالتهم الآن مستقرة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم جثتي المتوفين لأسرتهما لدفنهما، بعد تصريح النيابة العامة بذلك.