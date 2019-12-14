وأخيرًا.. السلطات تعلن رسميًا القبض على القحطاني ’’ برفقة صديقته.. شاهد ماذا وجدت الشرطة داخل منزله؟

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت السلطات الأمريكية اعتقال السعودي "حسن القحطاني"، وكشفت عن جرائم مفزعة كان يخطط لتنفيذها، وذلك أثناء تواجده داخل منزله برفقة صديقته التي كانت تعيش معه على أنها زوجته.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية ، فإن الطالب "القحطاني" في الهندسة الميكانيكية البالغ من العمر 27 عامًا سيقضي عطلة نهاية الأسبوع الأمريكية خلف القضبان، بأمر من محكمة فيدرالية وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري. بالإضافة إلى تهمة خطيرة وهي أنه كان لديه قائمة بأشخاص يخطط لقتلهم ومن بينهم أساتذة في الجامعة .

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في إفادة خطية إن تفتيش منزل القحطاني يوم الخميس كشف عن مسدس بحوزته.

وتشير الإفادة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدأ التحقيق مع القحطاني بعد اتصال شخص بالخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعياً أن القحطاني كان ينشئ قائمة بالأشخاص الذين يريد قتلهم قبل أن يغادر الولايات المتحدة. وتضمنت القائمة أساتذة من جامعة نيو مكسيكو.

وسلم القحطاني نفسه إلى السلطات بعد ظهر يوم الجمعة ومثُل أمام قاضٍ أمر باحتجازه حتى نهاية الأسبوع ، حسبما ذكرت صحيفة البوكيرك جورنال. ومن المقرر عقد جلسة استماع الاثنين.

قال جويل مايرز ، محامي الدفاع عن القحطاني ، إنه يخطط للطعن في الاتهامات بأن السلاح الناري الذي تم الاستيلاء عليه يخص القحطاني وأعرب عن خيبة أمله من توقيت الاعتقال في اليوم الذي يسبق حفل تخرج القحطاني حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت صديقة القحطاني بحسب الإفادة إن المسدس الذي عثر عليه في منزله يعود إليها.

وقال مايرز، محامي الدفاع ، إن القحطاني موجود في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتأشيرة طالب وأنه يعيش مع صديقته ولا يمنعه القانون من امتلاك سلاح ناري.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي إن القحطاني يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدين بالتهم المزعومة.

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