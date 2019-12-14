شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : وصول قوات عسكرية ضخمة إلى هذه المحافظة جنوب اليمن والمجلس الانتقالي يعلن تشكيل حكومة منفردة وطرد الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ميدانية مطلعة، عن وصول عتاد عسكري ضخم من الإمارات دعمًا لمليشيات المجلس الانتقالي التابع للإمارات، جنوب اليمن, إلى محافظة حضرموت.

وأوضحت المصادر أن 40 مدرعة اماراتية صناعة امريكية وفرنسية وصلت الى المكلا مساء اليوم السبت.

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عاجل : وصول قوات عسكرية ضخمة إلى هذه المحافظة جنوب اليمن والمجلس الانتقالي يعلن تشكيل حكومة منفردة وطرد الشرعية

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وبينت، أن التصعيد القوات الإماراتية تستعد لاقتحام محافظة شبوة النفطية.

وكان محافظ شبوة، رفع أمس الأول رسالة إلى الرئيس هادي أخبره فيها بالاستفزازات الإماراتية، وطالبه باتخاذ الإجراءات اللازمة لردع التصعيد الإماراتي.

إلى ذلك، هدد القيادي في المجلس الانتقالي/ منصور صالح- نائب رئيس الدائرة الإعلامية في الانتقالي- بطرد حكومة د. معين عبدالملك من عدن وتشكيل حكومة جديدة من قبل الانتقالي بشكل منفرد.



وقال صالح إن المجلس سيلجأ إلى تشكيل حكومة جديدة تدير المناطق المحررة بمعزل عن الحكومة الشرعية.