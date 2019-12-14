تفاصيل القبض على المبتعث السعودي بأمريكا حسن القحطاني قبل يوم من تخرجه.. وهذه التهم الموجهة إليه

أعتقلت السلطات الأمريكية المبتعث السعودي حسن القحطاني بزعم تخطيطه لقتل أساتذته، في الوقت الذي كان يستعد فيه للوقوف على خشبة المسرح للحصول على شهادته الهندسية من جامعة نيو مكسيكو الأمريكية اليوم السبت، ثم يذهب بعد ذلك هو ووالداه إلى ديزني لاند للاحتفال بالإنجاز.

ووفقاً لوسائل إعلام أمريكية ، فإن الطالب القحطاني في الهندسة الميكانيكية البالغ من العمر 27 عامًا سيقضي عطلة نهاية الأسبوع الأمريكية خلف القضبان، بأمر من محكمة فيدرالية وجهت له تهمة حيازة سلاح ناري. بالإضافة إلى تهمة خطيرة وهي أنه كان لديه قائمة بأشخاص يخطط لقتلهم ومن بينهم أساتذة في الجامعة .

وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في إفادة خطية إن تفتيش منزل القحطاني يوم الخميس كشف عن مسدس بحوزته.

وتشير الإفادة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بدأ التحقيق مع القحطاني بعد اتصال شخص بالخط الساخن لمكتب التحقيقات الفيدرالي، مدعياً ​​أن القحطاني كان ”ينشئ قائمة بالأشخاص الذين يريد قتلهم قبل أن يغادر الولايات المتحدة“. وتضمنت القائمة أساتذة من جامعة نيو مكسيكو.

ولا تتضمن الإفادة أي تفاصيل حول القائمة المزعومة ولا تذكر أي تهديدات بقتل الناس.

وسلم القحطاني نفسه إلى السلطات بعد ظهر يوم الجمعة ومثُل أمام قاضٍ أمر باحتجازه حتى نهاية الأسبوع ، حسبما ذكرت صحيفة البوكيرك جورنال. ومن المقرر عقد جلسة استماع الاثنين.

قال جويل مايرز ، محامي الدفاع عن القحطاني ، إنه يخطط للطعن في الاتهامات بأن السلاح الناري الذي تم الاستيلاء عليه يخص القحطاني وأعرب عن خيبة أمله من توقيت الاعتقال في اليوم الذي يسبق حفل تخرج القحطاني حسبما ذكرت وكالة أسوشيتيد برس.

وقالت صديقة القحطاني بحسب الإفادة إن المسدس الذي عثر عليه في منزله يعود إليها.

وقال مايرز، محامي الدفاع ، إن القحطاني موجود في الولايات المتحدة بشكل قانوني بتأشيرة طالب وأنه يعيش مع زوجته – وصفت بأنها صديقته في الشكوى الجنائية- ولا يمنعه القانون من امتلاك سلاح ناري.

وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في بيان صحفي إن القحطاني يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا أدين بالتهم المزعومة.