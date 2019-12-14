“الأرصاد”: تقلبات جوية على معظم مناطق المملكة يومي الأحد والإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن تشهد معظم مناطق المملكة تقلبات جوية من غدٍ الأحد إلى بعد غدٍ الإثنين. وأوضحت أن التوقعات تشير إلى تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار جوي على بعض المناطق، يصاحبها هطول أمطار رعدية وتساقط لزخات البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأضافت أن الحالة تشمل مناطق مكة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية والباحة وعسير وجازان.

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