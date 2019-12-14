الزعاق: سحب مبشرة على معظم مناطق المملكة بدءًا من الأحد

توقّع عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، اليوم السبت، تشكُّل سحب مبشرة على معظم مناطق المملكة، غدًا الأحد حتى الأربعاء المقبل. وقال الزعاق، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: تشير التوقعات إلى تشكلات سُحُبيّة مبشّرة على الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية ناحية (الحدود الشمالية ـ تبوك ـ الجوف ـ الحفر ـ القصيم ـ الزلفي ـ المجمعة ـ الغاط ـ الصمان ـ الرياض ـ الدوادمي ـ الطائف)، لافتًا إلى أن هذه التشكلات تمتد إلى (رنية ـ بيشه ـ الباحة ـ عسير ـ جازان)، وذلك من الغد الأحد، إلى الأربعاء.

في السياق ذاته، نبّهت «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة» إلى هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، اليوم السبت، في عدد من المناطق. وقالت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن منطقة مكة المكرمة (الطائف، العرضيات، الموية، تربة، رنية، ميسان)، تشهد هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية. كما تتعرض منطقة المدينة المنورة (الحناكية، المدينة المنورة، المهد، بدر، وادي الفرع) إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.

أما منطقة الرياض (الأفلاج، الحريق، الخرج، الدوادمي، السليل، العاصمة الرياض، المجمعة، المزاحمية، ثادق، حريملاء، حوطة بني تميم، عفيف، مرات، وادي الدواسر)، فتشهد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة الواحدة ظهرًا وحتى الساعة 11 مساءً. وتشهد منطقة الباحة (العقيق، بلجرشي، بني حسن، فرعة غامد الزناد) هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً. أمّا منطقة عسير (أبها، أحد رفيدة، النماص، بيشة، تثليث، تنومة، خميس مشيط، رجال ألمع، سراة عبيدة، طريب، ظهران الجنوب)، فتتعرض إلى هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً. بينما تشهد منطقة جازان (أبوعريش، الدائر، الطوال، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب) هطول أمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة تؤدّي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية الأفقية، بدءًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة الثامنة مساءً.