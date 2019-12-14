بالصور: رئيس وزراء باكستان يصل إلى الرياض.. وفيصل بن بندر في استقباله

وصل إلى الرياض اليوم السبت، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، قادماً من المدينة المنورة. وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي, أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وسفير المملكة لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية. وكان رئيس الوزراء الباكستاني وصل إلى المدينة المنورة في وقت سابق اليوم، وزار المسجد النبوي وتشرّف بالسلام على رسول الله ﷺ.

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