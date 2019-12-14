بالصور والفيديو: رئيس وزراء جمهورية باكستان يصل إلى المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان للمدينة المنورة اليوم السبت، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه والتشرّف بالسلام على الرسول ﷺ. وكان في استقبال رئيس الوزراء الباكستاني بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور بن سعود الحميّد وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة استقبال رئيس الوراء عمران خان بالمطار، وأثناء تأديته للصلاة داخل الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

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