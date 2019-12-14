غدًا.. بدء الأشواط النهائية لـ«الملواح» بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

يقيم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور في نسخته الثانية الأشواط النهائية للمتأهلين في مسابقة الدعو (الملواح) 400 متر، من السعوديين والدوليين، يومي الأحد والاثنين في ملهم شمال مدينة الرياض.

ويتنافس الصقارون في 28 شوطًا نهائيًّا يحصل المركز الأول في كل منها على كأس الملك عبدالعزيز للصقور لكل فئة من فئات الصقور المشاركة.

وكانت المسابقة التي بدأت يوم الأحد 1 ديسمبر بأشواط السعوديين التأهيلية، شهدت منافسة قوية بين الصقّارين لحسم المراكز السبعة الأولى من كل شوط، التي سيتمكن أصحابها من المنافسة على كأس الملك عبدالعزيز الخاص بالأشواط النهائية.

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ودخل مسابقة الملواح هذا العام أكثر من 2200 صقر؛ حيث بلغ عدد الصقارين المشاركين نحو 1100 صقار، منهم 906 صقارين في فئة الملاك السعوديين، و58 صقارًا في فئة المحترفين السعوديين، أمَّا الدوليون فكان عددهم 105 صقارين في فئة الملاك، و19 صقارًا في فئة المحترفين.

ومن إجمالي جوائز مسابقة الملواح البالغة نحو 18 مليون ريال، خصص نادي الصقور 10.200.000 ريال كجوائز نقدية للفائزين في أشواط الكؤوس للسعوديين، و1.200.000 ريال لأشواط الكؤوس للدوليين، فيما كان إجمالي جوائز الأشواط التأهيلية للسعوديين والدوليين 6.708.000 ريال سعودي.

وأتاح نادي الصقور السعودي جدول الأشواط النهائية على موقعه الإلكتروني (sfc.org.sa)، إذ يشارك 245 صقرًا في أشواط السعوديين البالغ عددها 24 شوطًا نصفها للملاك والنصف الآخر للمحترفين، مقسمة على 6 أنواع من الصقور المشاركة هي: الحر، الشاهين، جير بيور، جير شاهين، جير تبع، قرموشة جير، بفئتين عمريتين هما «الفرخ والقرناس»، و159 صقرًا في أشواط الدوليين البالغ عددها 4 أشواط للملاك والمحترفين لفئات الحر والشاهين والجير.