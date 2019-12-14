سرقة سيارة مواطنة بحي النسيم بالرياض بعد إنزال طفلتها منها

تعرّضت مواطنة بحي النسيم لسرقة سيارتها مِن أمام منزلها الكائن بحي النسيم بالرياض.
وقال علي العنزي زوج المواطنة، في تصريحات لـ«عاجل»، إن السيارة كانت في معيّته، مشيرًا إلى أنه نزل من المركبة تاركًا طفلته فيها لإحضار أغراض من المنزل.
وأوضح، أنه فوجئ فور عودته، بصغيرته تبكي، بعد أن أنزلها سارقو السيارة وفروا بها هاربين.
وأوضح العنزي، أن السيارة من نوع «تويوتا يارس» موديل 2015 ولونها أبيض، وتحمل لوحة تحت رقم ٥٣٣٠، مشيرًا إلى أن المركبة بها بطاقات زوجته الشخصية والكروت الائتمانية الخاصة بالبنك.
وتابع أن السيارة تحوي أيضًا بعض أغراضه الشخصية، ومتعلقات ثمينة لأسرته.
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