تعليم الرياض توجّه قائدي المدارس بمتابعة خطة الانضباط

وجّهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض جميع المشرفين والمشرفات التربويين، بزيارة ميدانية لجميع المدارس؛ لمتابعة الانضباط الدراسي ابتداءً الغد، طيلة الأسبوع الذي يسبق اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وسيتابع المشرفون والمشرفات تنفيذ إجراءات خطة الانضباط المدرسي وآلية إدخال الغياب في برنامج نور، وذلك لأهمية ترسيخ قيمة الانضباط في نفوس الطلاب والطالبات؛ ليكون سلوكًا عامًّا في شخصياتهم يساعدهم على تحمل المسؤولية تجاه ذواتهم وأسرهم ووطنهم .

وأكدت الإدارة على المدارس أهمية حثِّ أولياء الأمور وتبصيرهم بدورهم في تحقيق انضباط الطلاب والطالبات، والتعاون المستمر مع المدرسة لمتابعة ذلك والاستفادة من وسائل الاتصال والتقنية؛ لتوعية الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، تجاه تأثير الغياب السلبي على الأبناء.