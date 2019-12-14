خادم الحرمين يُهنئ عبدالمجيد تبون بفوزه رئيسًا للجزائر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًّا، بالرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد عبّر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.