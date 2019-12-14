تدشين مشروع النظافة الجديد بالدلم بأكثر من 40 مليون ريال

دشّنت بلدية محافظة الدلم في منطقة الرياض، مشروع النظافة الجديد، بقيمة 40 مليونًا و500 ريال؛ لمواكبة رؤية المملكة 2030.
وتعاقدت البلدية، مع إحدى الشركات الوطنية بعقد يمتد إلى خمس سنوات، لخدمة المحافظة والمراكز التابعة لها.
من جانبه، أوضح رئيس البلدية المهندس سليمان بن عبدالله العايد، أن المشروع سيوفر 210 عُمَّال نظافة إضافة إلى 30 معدة وآلية تشمل: (ضواغط كبيرة، وضواغط صغيرة، ووايتات، ومكانس، وبوبكات، وقلابات وشيولات)، كما سيوفر سيارات للمراقبين لمتابعة أعمال النظافة بالمحافظة والمراكز التابعة لها .
وأشار إلى أن المبلغ المرصود للمشروع، يتيح توفير كل الاحتياجات اللازمة لخدمة البلدية والمواطن، وفقًا لرؤية المملكة 2030، مؤكدًا أن اعتماد هذا المشروع سيسهم في الارتقاء بأعمال النظافة العامة بالمحافظة .
وقدّم رئيس البلدية شكره للقيادة، إلى وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وإلى أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عَيَّاف آل مقرن، وإلى مساعد أمين منطقة الرياض المهندس صالح المخضوب، لدعمهم ومتابعتهم وحرصهم على تطوير مشاريع العمل البلدي و الارتقاء بالخدمات التنموية للمواطن وتلبية احتياجاته في المجالات كافة.
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