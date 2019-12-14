جمعية القلب الأمريكية تكرّم كليتي الطب والخدمات الطبية بجامعة الملك سعود

كرّمت جمعية القلب الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (AHA)، كلية الطب، وكلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود.

ونال مركز المهارات والمحاكاة الطبية التابع لكلية الطبّ، الدرع الذهبي، بينما نالت كلية الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الطبية الطارئة الدرع الفضي، الأمر الذي يعكس تميز وريادة جامعة الملك سعود في التدريب وتقديم خدمات مجتمعية ذات جودة عالية.

جاء ذلك ضمن تكريم الجمعية، لمراكز التدريب المعتمدة لديها على ما تقدمه من برامج ودورات تدريبية للممارسين الصحيين والعامة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي خلال عام 2019م.