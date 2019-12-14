«صحة جازان» تفتح تحقيقًا في انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية

أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة جازان، ما نشرتْه «عاجل»، بشأن انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان.

وقالت مديرية الشؤون الصحية بجازان، في بيان صادر عنها اليوم، «إشارة إلى ما تناولته بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفاة، ونوضح أنه في مساء يوم الخميس تم إبلاغ المدير المناوب بوجود محاولة انتحار».

وأشارت مديرية صحة جازان، إلى أنه «تم على الفور التفاعل سعيًا لإنعاش الحالة، ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، إلا أن الحالة لم تستجب، وتم إعلان الوفاة».

وأكدت المديرية في بيانها، أن «الجهات المختصة باشرت الحادث في حينه، وتم تشكيل لجنة من قِبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحادث، واتخاذ الإجراءات النظامية، ومحاسبة مَن يثبت في حقهم أي تقصير وفقًا للأنظمة».

وكانت مصادر «عاجل» أكدت أمس، أن سيدة سعودية مريضة (في نهاية العقد الثالث من عمرها) كانت تتلقى علاجها بقسم التنويم بمستشفى الصحة النفسية بجازان، أقدمت على الانتحار شنقًا داخل أحد مرافق المستشفى في ظروف غامضة.

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وذكرت المصادر أنه لم تفلح محاولات عدد من منسوبي المستشفى إنقاذها؛ حيث فارقت الحياة قبل إسعافها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

وأضافت المصادر أن فرقًا أمنية من الأدلة الجنائية والبحث والتحري والشرطة التابعة لشرطة منطقة جازان، باشرت الحادثة واتخذت كل الإجراءات اللازمة.

وذكرت المصادر ذاتها أن المريضة تبلغ من العمر نحو 29 عامًا، وهي من سكان أحد القطاعات الجبلية شرق منطقة جازان؛ حيث توجد بقسم التنويم في مستشفى الصحة النفسية لمتابعة حالتها الصحية وتلقي العلاج.

وتسببت الواقعة في رفع حالة الاستنفار من قِبَلِ الجهات الأمنية المختصة، والتي تتابع وفق مجريات التحقيق لتتعرف على كامل ملابساتها.