ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الباكستاني التطورات الإقليمية والدولية



اجتمع ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض، مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأوجه التعاون المشترك، بالإضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

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