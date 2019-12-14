

جاكرتا 17 ربيع الآخر 1441 هـ الموافق 14 ديسمبر 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة لايوي بإقليم مالوكو الشمالية بإندونيسيا.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال يبعد 57 كيلومترًا عن شمال غربي جزيرة لايوي.

ولم ترد أنباء على الفور عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

// انتهى //

21:33ت م

0123





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 3ر5 درجات يضرب إندونيسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.