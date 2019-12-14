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أمطار ورياح غدًا على 11 منطقة
مصحوبة برياح نشطة
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد.
وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من مناطق القصيم، وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة.
ولفتت الأرصاد إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.
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