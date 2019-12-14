شكرا لقرائتكم أمطار ورياح غدًا على 11 منطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-14 أمطار ورياح غدًا على 11 منطقة مصحوبة برياح نشطة متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الأحد. Advertisements وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق الرياض والشرقية وأجزاء من مناطق القصيم، وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على مناطق نجران وجازان وعسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة. ولفتت الأرصاد إلى تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة. شارك الخبر







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