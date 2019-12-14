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قصيدة مؤثرة من مرابط لابنه المتميز في المدرسة

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2019-12-14

قصيدة مؤثرة من مرابط لابنه المتميز في المدرسة

أوصاه بالدفاع عن الوطن مهما كانت الظروف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أهدى مرابط بالحد الجنوبي قصيدة شعرية مؤثرة إلى ابنه سيف الشهري، بمناسبة تفوقه في المدرسة.

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وقال الوالد في قصيدته المصورة: إنه تمنى لو كان حاضرًا مع ابنه في هذه المناسبة، لكن ما منعه هو نداء الواجب بالحد الجنوبي، فلبى نداء الواجب.

وعدد المرابط خيرات الوطن وفضله عليه وعلى أسرته، موصيًا ابنه بالدفاع عن الوطن مهما كانت الظروف، ومبايعة ولاة الأمر، الذين يقيمون العدل ويطبقون الشرع في البلاد.

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