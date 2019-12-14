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2019-12-14 الملك سلمان يهنئ عبدالمجيد تبون هاتفيًّا بفوزه برئاسة #الجزائر متابعات الخليج 365 - واس أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بفخامة السيد عبد المجيد تبون هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة له بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. شارك الخبر







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