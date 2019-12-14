اخبار السعوديه

حل مشكلة صعوبة الدخول لموقع جدارة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم حل مشكلة صعوبة الدخول لموقع جدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-12-14

حل مشكلة صعوبة الدخول لموقع جدارة

ردت الخدمة المدنية على استفسار بهذا الشأن

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعلت وزارة الخدمة المدنية مع استفسار مواطن بشأن صعوبة دخوله إلى حسابه بموقع جدارة.

وقالت الخدمة المدنية: إنه يرجى استخدام كلمة المرور المرسلة كما هي بالأحرف الصغيرة والكبيرة والأرقام أو بإمكانه الدخول من خلال النفاذ الوطني، وعند استمرار المشكلة يمكنه مراجعة أقرب فرع.

Advertisements

كما ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن طريقة إضافة درجة علمية جديدة في جدارة وإلغاء الدرجة العلمية السابقة.

ولفتت وزارة الخدمة المدنية إلى أن بالإمكان أن يكون للشخص مؤهلان مختلفان والتقدم بأي منهما، ولكن لابد من تفعيل المؤهل المرغوب التقدم به، حيث لا يمكن أن يكون هنالك مؤهلان مفعلان.

وأضافت وزارة الخدمة المدنية أن التفعيل يكون عن طريق أيقونة تغيير أو إضافة المؤهل ومن ثم بجانب المؤهل المطلوب يتم الضغط على تفعيل.

شارك الخبر

ِشارك على جوجل بلس
ِشارك على تويتر
ِشارك على تليجرام



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حل مشكلة صعوبة الدخول لموقع جدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا