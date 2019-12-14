السعودية الـ69 عالميا في مؤشر السياحة التنافسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل شوق اللهيبي - مكة المكرمة يصدر المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا نتائج مؤشره للسياحة التنافسية في العالم، والذي يحلل القدرة التنافسية لـ 140 دولة، بناء على عدد من المؤشرات التي تجعل القطاع السياحي قطاعا تنافسيا وله تأثير مهم على الاقتصاد المحلي، مقارنة بباقي دول العالم. الدول الخمس الأوائل في مؤشر السياحة التنافسية في 2019 إسبانيا 1

فرنسا 2

ألمانيا 3

اليابان 4

الولايات المتحدة الأمريكية 5

السعودية 69 الدول المتقدمة في المؤشر إسبانيا مجموع نقاط المؤشرات الفرعية دفع إسبانيا لتكون المركز الأول البيئة التمكينية: 33

بيئة الأعمال: 64

السلامة والأمان: 16

الصحة والنظافة: 32

الموارد البشرية وسوق العمل: 41

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 27 السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: 10 تحديد أولويات السفر والسياحة: 8

الانفتاح الدولي: 43

تنافسية الأسعار: 101

الاستدامة البيئية: 25 البنية التحتية: 4 البنية التحتية للنقل الجوي: 10

البنية التحتية الأرضية والموانئ: 12

البنية التحتية للخدمات السياحية: 3 الموارد الطبيعية والثقافية: 3 الموارد الطبيعية: 9

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: 3 فرنسا مجموع نقاط المؤشرات الفرعية دفع فرنسا لتكون المركز الثاني البيئة التمكينية: 28

بيئة الأعمال: 47

السلامة والأمان: 51

الصحة والنظافة: 9

الموارد البشرية وسوق العمل: 25

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 20 السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: 23 تحديد أولويات السفر والسياحة: 34

الانفتاح الدولي: 22

تنافسية الأسعار: 128

الاستدامة البيئية: 10 البنية التحتية: 11 البنية التحتية للنقل الجوي: 17

البنية التحتية الأرضية والموانئ: 7

البنية التحتية للخدمات السياحية: 20 الموارد الطبيعية والثقافية: 2 الموارد الطبيعية: 6

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: 2 ألمانيا المؤشر- الترتيب من ضمن 140 دولة

البيئة التمكينية: 6

بيئة الأعمال: 14

السلامة والأمان: 41

الصحة والنظافة: 2

الموارد البشرية وسوق العمل: 3

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 19 السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: 19 تحديد أولويات السفر والسياحة: 46

الانفتاح الدولي: 18

تنافسية الأسعار: 124

الاستدامة البيئية: 9 البنية التحتية: 7 البنية التحتية للنقل الجوي: 16

البنية التحتية الأرضية والموانئ: 6

البنية التحتية للخدمات السياحية: 13 الموارد الطبيعية والثقافية: 8 الموارد الطبيعية: 30

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: 6 اليابان Advertisements مجموع نقاط المؤشرات الفرعية دفع اليابان لتكون المركز الرابع البيئة التمكينية: 10

بيئة الأعمال:15

السلامة والأمان: 13

الصحة والنظافة: 16

الموارد البشرية وسوق العمل: 23

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 10 السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: 25 تحديد أولويات السفر والسياحة: 23

الانفتاح الدولي: 6

تنافسية الأسعار: 113

الاستدامة البيئية: 56 البنية التحتية: 8 البنية التحتية للنقل الجوي: 19

البنية التحتية الأرضية والموانئ: 5

البنية التحتية للخدمات السياحية: 19 الموارد الطبيعية والثقافية: 7 الموارد الطبيعية: 25

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: 5 الولايات المتحدة الأمريكية مجموع نقاط المؤشرات الفرعية دفع أمريكا لتكون المركز الخامس البيئة التمكينية: 16

بيئة الأعمال: 4

السلامة والأمان: 55

الصحة والنظافة: 51

الموارد البشرية وسوق العمل: 1

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 18 السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: 52 تحديد أولويات السفر والسياحة: 17

الانفتاح الدولي: 37

تنافسية الأسعار: 119

الاستدامة البيئية: 100 البنية التحتية: 1 البنية التحتية للنقل الجوي: 3

البنية التحتية الأرضية والموانئ: 18

البنية التحتية للخدمات السياحية: 4 الموارد الطبيعية والثقافية: 12 الموارد الطبيعية: 5

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: 12 السعودية مجموع نقاط المؤشرات الفرعية دفع السعودية لتكون المركز الـ 69 البيئة التمكينية: 41

بيئة الأعمال: 22

السلامة والأمان: 23

الصحة والنظافة: 53

الموارد البشرية وسوق العمل: 64

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: 50 السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: 114 تحديد أولويات السفر والسياحة: 79

الانفتاح الدولي: 137

تنافسية الأسعار: 21

الاستدامة البيئية: 106 البنية التحتية: 42 البنية التحتية للنقل الجوي: 35

البنية التحتية الأرضية والموانئ: 59

البنية التحتية للخدمات السياحية: 35 الموارد الطبيعية والثقافية: 113 الموارد الطبيعية: 133

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: 58 أفضل الدول في كل مؤشر فرعي المؤشر- الدولة التي احتلت المركز الأول البيئة التمكينية: سويسرا

بيئة الأعمال: هونج كونج

السلامة والأمان: فنلندا

الصحة والنظافة: النمسا

الموارد البشرية وسوق العمل: الولايات المتحدة الأمريكية

جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: هونج كونج السياسة والظروف التمكينية للسياحة والسفر: نيوزلندا تحديد أولويات السفر والسياحة: مالطا

الانفتاح الدولي: نيوزلندا

تنافسية الأسعار: إيران

الاستدامة البيئية: نيوزلندا البنية التحتية: الولايات المتحدة الأمريكية البنية التحتية للنقل الجوي: كندا

البنية التحتية الأرضية والموانئ: هونج كونج

البنية التحتية للخدمات السياحية: البرتغال الموارد الطبيعية والثقافية: الصين الموارد الطبيعية: المكسيك

الموارد الثقافية والأعمال التجارية: الصين



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.