، خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - اتصالاً هاتفيًّا اليوم بالسيد عبد المجيد تبون، هنأه فيه بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وقد عبَّر خادم الحرمين الشريفين عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق، ولشعب الجزائر الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

بدوره، أعرب السيد عبد المجيد تبون عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكدًا حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدَيْن الشقيقَيْن في مختلف المجالات.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون