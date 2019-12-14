شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يزور سفارة المملكة في الرباط والان نبدء بالتفاصيل
وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري وأعضاء السفارة، وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.
وأقام السفير مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق له.
حضر المأدبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، وعدد من أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية يزور سفارة المملكة في الرباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.