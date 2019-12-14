شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يزور سفارة المملكة في الرباط والان نبدء بالتفاصيل

زار صاحب الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية والوفد المرافق له، مقر سفارة المملكة بالرباط، وذلك في إطار زيارة سموه للمملكة المغربية الشقيقة لحضور احتفالية مرور 50 عامًا على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وكان في استقبال سمو وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريري وأعضاء السفارة، وألقى سموه كلمة بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة.

وأقام السفير مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله والوفد المرافق له.

حضر المأدبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" الدكتور سالم بن محمد المالك، وعدد من أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.