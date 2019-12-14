شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين للرئيس الجزائري: مزيد من التقدم والازدهار والان نبدء بالتفاصيل
وعبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
بدوره، أعرب فخامة "تبون" عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات.
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