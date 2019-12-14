شكرا لقرائتكم خبر عن مريضة تنهي حياتها بـ "طرحة".. وصحة جازان تفتح تحقيقًا والان نبدء بالتفاصيل

- المنتحرة استخدمت "الطرحة" في الانتحار

تحقق لجنة مشكلة من مديرية الشؤون الصحية في منطقة جازان في حادثة انتحار مريضة داخل مستشفى الصحة النفسية بالمنطقة أثناء تنويمها بالمستشفى.

وبحسب مصدر لـ "اليوم" فإن المنتحرة استخدمت في عملية انتحارها "الطرحة" التي كانت ترتديها وقامت بخنق نفسها حتى وفاتها، وبين أن كادر طبي قام بمحاولة اسعافها ونقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر المجاور لمستشفى الصحة النفسية وقام فريق طبي بعمل انعاش قلب رئوي للمريضة إلا أنها توفت، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية باشرت الحادثة بعد إبلاغهم بها وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية.

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من جهة أخرى أصدرت صحة جازان بيانا قالت فيه أنه إشارة إلى ما تناولته بعض الصحف الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن انتحار مريضة بمستشفى الصحة النفسية بجازان.

فإن صحة جازان تتقدم بخالص التعازي والمواساة لذوي المتوفاة –رحمها الله- وتوضح أنه في مساء يوم الخميس الماضي وعند الساعة 7:35 مساء تم إبلاغ المدير المناوب عن وجود محاولة انتحار وتم على الفور التفاعل سعيا لإنعاش الحالة وتم نقلها إلى مستشفى الأمير محمد بن ناصر، حيث تم استمرار محاولة الانعاش إلا أن الحالة لم تستجب وتم إعلان الوفاة عند الساعة 8:20 مساء.

وأضافت أن الجهات المختصة باشرت الحادثة في حينه وتم تشكيل لجنة من قبل صحة جازان للتحقيق في تفاصيل الحدث، واتخاذ الإجراءات النظامية ومحاسبة من يثبت في حقهم أي تقصير وفقاً للأنظمة.