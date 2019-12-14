فيديو.. إداري الوصل يكشف عن مطالبه من اتحاد الكرة الإماراتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طالب حميد يوسف، مدير فريق كرة القدم بنادي الوصل، الإدارة الجديدة المعينة للاتحاد الإماراتي لكرة القدم، بتحسين نتائج المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

وقررت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم تشكيل اللجنة المؤقتة المنوطة بإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.

وفي حديثه مع "العين الرياضية" قال حميد يوسف: "نتمنى أن تتحسن نتائج المنتخبات، سواء المنتخب الأول أو الفئات السنية".

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وأضاف إداري الوصل: "ننتظر أن تحقق منتخباتنا بطولات وإنجازات وانتصارات، والاحتياج الأول هو تعيين مدرب مناسب للمنتخب الأول لأن هذا يعد أمرا مهما جدا".

وأتم يوسف تصريحاته قائلا: "المسؤولون في الاتحاد الإماراتي لديهم خبرة كبيرة من أجل اختيار مدرب مناسب للمنتخب، تعاقدنا مع مدربين عالميين من قبل لكن الأمور لم تسر بشكل جيد".

يذكر أن تعيين لجنة انتقالية لإدارة اتحاد الكرة الإماراتي جاء في أعقاب استقالة مجلس إدارة مروان بن غليطة، بعد خروج منتخب الإمارات من دور المجموعات لكأس الخليج "خليجي 24".