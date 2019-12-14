20 مليون إسترليني تفصل الجزائري بن رحمة عن البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حدد فريق برينتفورد المنافس بدوري الدرجة الأولى الإنجليزي 20 مليون جنيه إسترليني كسعر مبدئي لبيع لاعبه الجزائري سعيد بن رحمة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح موقع "HETC سبورت" المتخصص في متابعة كرة القدم الإنجليزية أن النادي اللندني يشترط الحصول على مبلغ 20 مليون إسترليني لمنح موافقته على رحيل مهاجمه الجزائري.

يذكر أن بن رحمة يشكل هدفا أساسيا لنادي أستون فيلا، حيث وضعه مدربه دين سميث على رأس قائمة اللاعبين المطلوبين في الميركاتو الشتوي.

وسبق لتقارير صحفية أن أكدت وجود اللاعب أيضا ضمن حسابات تشيلسي، الساعي لتقوية صفوفه بلاعبين جدد بعد أن قامت محكمة التحكيم الرياضية برفع حظر التعاقد مع لاعبين جدد، والذي كان مسلطا عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحجة انتهاك قواعد التوقيع مع اللاعبين الذين تقل سنهم عن 18 عاما.

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وتألق بن رحمة بشكل خاص في الموسم الماضي، الذي أسهم فيه بـ28 هدفا بين صناعة وتسجيل، من 45 مباراة شارك خلالها في مختلف المسابقات.

وعانى اللاعب الأسبق لنيس الفرنسي من تراجع أدائه في بداية الموسم الحالي، قبل أن يستعيد توهجه في الأسابيع الأخيرة بتسجيله لهدف وحيد وصناعته لـ3 أخرى في آخر 3 مباريات بدوري الدرجة الأولى.

يذكر أن نادي برينتفورد تعاقد مع بن رحمة في عام 2018 مقابل دفعه مبلغ بسيط لنادي نيس لا يتجاوز 1.7 مليون يورو.