"محرز الجديد" على أعتاب القارة الأوروبية

كشف شكري يونسي، الوكيل الأسبق للاعب إسلام سليماني مهاجم موناكو الفرنسي، عن وجود اهتمام أوروبي كبير بالموهبة الشابة إسحاق بوصوف جناح فريق وفاق سطيف الجزائري.

وفرض بوصوف نفسه واحدا من أفضل المواهب في الجزائر بحكم امتلاكه إمكانات فنية خارقة للعادة، وهو ما جعل الجماهير تطلق عليه لقب "محرز الجديد" نسبة لمواطنه رياض محرز لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد يونسي وجود اللاعب على رادار عدة أندية أوروبية تنشط في دوريات فرنسا وبلجيكا وهولندا وألمانيا، وذلك في تصريح له لموقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، المتخصص في متابعة أخبار الانتقالات.

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وسبق لنادي الترجي التونسي أن تقدم بعرض رسمي لإدارة سطيف من أجل الفوز بخدماته موهبته المتألقة، خاصة أنه يسعى لتدعيم صفوفه بلاعب جديد في مركز الجناح تحسبا للأدوار المتقدمة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن نجم منتخب الجزائر للشباب سيكون في وضعية لاعب حر خلال شهر يونيو/حزيران المقبل، وهو تاريخ انتهاء العقد الذي يربطه بوفاق سطيف.

يذكر أن اللاعب صاحب الـ18 عاما يملك في رصيده 6 مباريات بالدوري الجزائري صنع خلالها هدفا وحيدا.



