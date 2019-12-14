تزوج منذ شهرين فهل يمكنه التقديم في سند الزواج ؟

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - الرياض

تساءل مواطن بشأن إمكانية التقديم على مبادرة سند الزواج ضمن برنامج سند محمد بن سلمان، موضحًا أنه تزوج منذ شهرين ويريد التسجيل.

وبحسب شروط التقديم في سند الزواج المعُلنة يجب ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

وكان برنامج سند محمد بن سلمان قد أعلن عن مبادرة سند الزواج كإحدى المبادرات الموجهة لدعم ومساندة حديثي الزواج من أبناء الوطن تزامنًا مع انطلاقته، ويجري العمل الآن على مبادرات إضافية موجهة للفئات الأكثر احتياجًا في مجالات متعددة.

شروط الأهلية:

وحرصًا على تحقيق وتعظيم الأثر ومساندة الفئة المستهدفة، فإن آلية اختيار المستحقين على النحو التالي:

أن يكون الزوج والزوجة سعوديي الجنسية.

أن يكون عمر الزوج ما بين (21 – 40) سنة وللزوجة ما بين (18- 40) سنة.

أن يكون الزواج الأول للرجل.

أن يكون المتقدم حاصلًا على الثانوية العامة كحد أدنى.

ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 4000 ريال.

ألا يزيد المهر عن 50 ألف ريال.

إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق درجة لا تقل عن 60%

أولوية لأبناء شهداء الواجب والأيتام وذوي الهمم من الاحتياجات الخاصة.

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خطوات التسجيل:

ويمكن التسجيل للاستفادة من مبادرة سند الزواج من خلال الرابط التالي (هنا)، ويتم ذلك من خلال الخطوات التالية:

– زيارة الموقع الإلكتروني لبرنامج سند محمد بن سلمان.

– اختيار صفحة مبادرة سند الزواج.

– التأكد من مطابقة المتقدم للشروط والمعايير.

– إنشاء حساب وإدخال البيانات.

– اجتياز دورة الوعي المالي.

– انتظار رسالة اعتماد الطلب.

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