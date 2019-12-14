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شكرا لقرائتكم سحب مبشرة من الأحد إلى الأربعاء على #المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
سحب مبشرة من الأحد إلى الأربعاء على #المملكة
تشمل معظم مناطق السعودية
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
وقال الزعاق في تغريدة عبر تويتر، مساء اليوم السبت: تشير التوقعات إلى تشكلات سحبية مبشرة على الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية ناحية (الحدود الشمالية- تبوك- الجوف- الحفر- القصيم- الزلفي- المجمعة- الغاط- الصمان- الرياض- الدوادمي- الطائف).
وتابع الزعاق أن هذه التشكلات تمتد إلى رنية وبيشة والباحة وعسير وجازان، وذلك من يوم غد الأحد حتى الأربعاء المقبل.
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