2019-12-14

سحب مبشرة من الأحد إلى الأربعاء على #المملكة

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، توقعاته لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

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وقال الزعاق في تغريدة عبر تويتر، مساء اليوم السبت: تشير التوقعات إلى تشكلات سحبية مبشرة على الشمالية والشرقية والوسطى والجنوبية ناحية (الحدود الشمالية- تبوك- الجوف- الحفر- القصيم- الزلفي- المجمعة- الغاط- الصمان- الرياض- الدوادمي- الطائف).

وتابع الزعاق أن هذه التشكلات تمتد إلى رنية وبيشة والباحة وعسير وجازان، وذلك من يوم غد الأحد حتى الأربعاء المقبل.

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