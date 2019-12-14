انقلاب شاحنة على طريق #مكة – #جدة

2019-12-14

متابعات الخليج 365 - جدة

باشرت الجهات المختصة، مساء اليوم السبت، حادث انقلاب شاحنة على طريق مكة المكرمة- جدة السريع باتجاه جدة.

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وأكد المركز الوطني للعمليات الأمنية 911، في تغريدة له عبر تويتر، أن الحادث تسبب في إعاقة الحركة المرورية على الطريق.

ولفت 911 إلى أن الجهات المختصة تعمل على إعادة الحركة المرورية إلى وضعها الطبيعي.

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