إغلاق 70 محلا مخالفا في البدراني بالقطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - القطيف

أسفرت جولات رقابية نفذتها بلدية محافظة القطيف، شملت عددا من المحلات التي تزاول بيع وشراء مخلفات الحديد الرجيع والخردة ومحلات بيع الزيوت والسيراميك، الواقعة في البدراني غرب المحافظة، عن إغلاق 70 محلا مخالفا لاشتراطات البلدية، بالإضافة إلى إيقاف 23 عاملا مخالفا.

ويأتي ذلك استمرارا للحملات المتواصلة التي تنفذها البلدية بالتعاون مع الجهات المختصة، للوقوف على المواقع المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها للقضاء على هذه الظاهرة السلبية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، أن البلدية تسعى في المقام الأول للحفاظ على الصحة العامة بتطبيق الأنظمة والتعليمات والتقيد بلائحة لاشتراطات البلدية، داعيا إلى تعاون المواطنين في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز 940 أو مواقع التواصل الالكترونية الرسمية الخاصة بالبلدية.