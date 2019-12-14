طالب بتعليم مكة يتفوق في مسابقة الرياضيات الذهنية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - مكة المكرمة في إنجاز دولي جديد يضاف للإنجازات الوطنية للطلاب السعوديين في الخارج حقق الطالب فايز إبراهيم الحسناني من مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بتعليم مكة المكرمة المركز الثاني عالميا في مسابقة الرياضيات الذهنية UC MAS لعام 2019، والتي احتضنتها دولة كمبوديا. Advertisements وشارك في المسابقة 4700 طالب يمثلون 70 دولة عالمية بحضور موسوعة جينس للأرقام القياسية، حيث اعتمدت آلية المسابقة على حل 200 مسألة حسابية خلال 8 دقائق. من جانبه أهدى الحسناني هذا الإنجاز لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين نظير الاهتمام والدعم الذي يجده قطاع التعليم في المملكة. يذكر أن الوفد السعودي المشارك في المسابقة تكون من 53 طالبا يمثلون مختلف الإدارات التعليمية.



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