رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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زار رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان أمس المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وأدى الصلاة فيه وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي قائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي وعدد من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

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وغادر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان المدينة المنورة بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه.

ووصل إلى الرياض أمس عمران خان، وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومندوب عن المراسم الملكية.

وكان في وداعه لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب السهلي، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة مشهور الحميد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.