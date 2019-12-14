الهيئة العامة للإحصاء تناقش سياسة أرشفة برنامج المقارنات الدولية في واشنطن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شاركت الهيئة العامة للإحصاء بوفد يرأسه رئيسها الدكتور فهد التخيفي، في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية لاستخراج مماثلات القوة الشرائية Purchasing Power Parity (PPP)، الذي عقد أمس الأول في مقر البنك الدولي - واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية.

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وتضمن جدول أعمال مجلس إدارة البرنامج الخامس مناقشة عدد من الموضوعات، أهمها تقرير البنك الدولي حول برنامج المقارنات الدولية دورة 2017 الذي سيقدم في اجتماعات الدورة الـ51 للجنة الإحصائية بالأمم المتحدة المقرر عقدها في مارس 2020، إضافة إلى تقرير الاجتماع الرابع للفريق الاستشاري الفني للبرنامج، الذي عقد في الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر الماضي في مقر البنك الدولي في العاصمة واشنطن، كما جرت مناقشة سياسة الوصول إلى البيانات وسياسة الأرشفة للبرنامج بما يحافظ على الخصوصية والسرية، من خلال التعرف على الأهداف والمبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بأرشفة البيانات وكيفية الوصول إليها، وكذلك البيانات الوصفية المصاحبة لها، فضلا عن التطبيق الرسمي للوصول إلى البيانات.

واختتم الاجتماع بمناقشة سياسة تنقيح نتائج البرنامج، من خلال معرفة متطلبات تنقيح النتائج التي سبق نشرها عن البرنامج، وتوقيت التنقيحات والخطوات الواجب اتخاذها لإبلاغ المستخدمين بهذه التنقيحات.

يذكر أن مجلس إدارة برنامج المقارنات الدولية يتألف من رؤساء ومديرين وكبار الخبراء الإحصائيين في 11 جهازا إحصائيا مشاركا في البرنامج، موزعين حسب المناطق الإقليمية التالية: أفريقيا (2)، وآسيا (2)، وجزر المحيط الهادئ (1)، وأمريكا اللاتينية (1)، ومنطقة البحر الكاريبي (1)، وغرب آسيا (1)، ورابطة الدول المستقلة (1)، والاتحاد الأوروبي (1)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (1)، إضافة إلى أعضاء يمثلون منظماتهم (صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، فريق التنسيق المشترك بين الوكالات)، ومجموعة خبراء في مجالات أرقام المؤشرات، ومماثلات القوة الشرائية، وإحصاءات الأسعار، والحسابات القومية.