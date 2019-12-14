إزالة تعديات على أراض حكومية في المعدن والحرجة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أزالت بلدية صمخ التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية بقرية المعدن، تجاوزت مساحتها نحو 15 ألف م2.

كما أزالت بلدية الحرجة التابعة لأمانة منطقة عسير تعديات على أراض حكومية جنوب غرب المحافظة.

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جاء ذلك بعد رصد الفرق الرقابية بالبلدية خلال أعمالها الدورية لمراقبة الأراضي الحكومية مخالفات تمثلت في بناء أسوار وإنشاء خزانات وتشجير على مساحة 5 آلاف م2.

من جهة ثانية، واصلت بلدية الساحل ممثلة في إدارة صحة البيئة جولاتها الرقابية على المطاعم والمنشآت الغذائية، وتطبيق النظام بحق المنشآت المخالفة، وذلك ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية.

فيما كثفت بلدية البرك حملة الرقابة البلدية على المنشآت الغذائية والمطاعم وضبطت خلال حملتها عددا من المخالفات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والفنية واتخذت بشأنها الإجراءات النظامية مع تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحق المخالفين.

وعلى نطاق بلدية خميس مشيط أغلقت فرق الرقابة المسائية وخالفت 26 منشأة صحية ومهنية وصادرت 520 كجم من اللحوم والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر، كما أزالت 38 بسطة عشوائية، وذلك ضمن جهودها في حملة الرقابة البلدية.