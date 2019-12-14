القيادة تهنئ جونسون باختياره رئيسا لوزراء بريطانيا وتبون بفوزه في انتخابات الجزائر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بوريس جونسون بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة.

وأعرب الملك في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح له، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، عبدالمجيد تبون بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

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وأعرب الملك سلمان في برقية باسمه وشعب وحكومة المملكة عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

وفي برقية مماثلة هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، عبدالمجيد تبون بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح له، ولشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.

كما هنأ ولي العهد رئيس الوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بمناسبة فوز حزبه في الانتخابات العامة.

وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.