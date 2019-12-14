غرس 300 شتلة بحديقة ابن خلدون ضمن مبادرة شرقية خضراء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الدمام

زرعت أمانة المنطقة الشرقية 300 شتلة بحديقة ابن خلدون بالدمام، ضمن خطة الأمانة لزيادة الرقعة الخضراء وفقا لرؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، وفي إطار مبادرة «شرقية خضراء» التي دشنها مطلع الشهر الحالي أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف.

وأكد رئيس بلدية شرق الدمام المهندس حاتم الغامدي، أهمية المشاركة بالمبادرة التي تستهدف تحسين المشهد الحضري وزيادة الرقعة الخضراء، وتحارب التصحر، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية، مشيدا بحالة الوعي التي شهدها خلال الحملة من جميع المشاركين والمتطوعين، وبأهمية الأشجار وطرق زراعتها والمحافظة عليها.

يذكر أن مبادرة «شرقية خضراء» تستهدف زراعة نصف مليون شجرة بجميع مناطق المنطقة الشرقية خلال ثلاثة أشهر ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.